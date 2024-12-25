Каменная летопись города святого Петра
25.12.2024
Каменная летопись города святого Петра
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Памятные даты военной истории России
Битва при Молодях. Памятные даты военной истории России
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России