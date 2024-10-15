Главная/Видеолекции/Как рассказывают об истории в США / Егор Яковлев и Михаил ЛапидусКак рассказывают об истории в США / Егор Яковлев и Михаил Лапидус 15.10.2024Как рассказывают об истории в США / Егор Яковлев и Михаил ЛапидусСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБородинская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоХолодная война: Гонка вооруженийХолодная война: Гонка вооруженийВидеоГалицийская битва. Памятные даты военной истории РоссииПамятные даты военной истории России Популярное