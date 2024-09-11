Главная/Видеолекции/История уничтожения советских и российских памятников за рубежомИстория уничтожения советских и российских памятников за рубежом 11.09.2024История уничтожения советских и российских памятников за рубежомСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииРущукское сражение. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПервое взятие Берлина. Памятные даты военной истории России Популярное