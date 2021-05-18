Лекция: Европейская политика Петра III

Лектор: Анисимов Максим Юрьевич - кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

Речь пойдет о внешней политике Петра III. Оценки правления Императора в историографии диаметрально противоположны: от резко уничижительных до хвалебных. На лекции мы попробуем разобраться в важных аспектах внешней политики Петра III, опираясь на важные исторические источники.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.