Главная/Видеолекции/Холодная война с 1960-х до середины 1980-х годовХолодная война с 1960-х до середины 1980-х годов 30.01.2024Холодная война с 1960-х до середины 1980-х годовСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России Популярное