Лекция: «Государево слово и дело!» во времена Анны Иоанновны (политические процессы 1730-х годов)

Лектор: Черникова Татьяна Васильевна - российский историк, профессор Кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук

Речь пойдет о правлении Анны Иоанновны - племянницы Петра I, которая царствовала целое десятилетие. В историографии правление Анны Иоанновны принято считать временем застоя и могущества всесильной Тайной канцелярии, которая занималась политическим сыском, не брезгуя при этом пытками. Царствование императрицы также вошло в историю под названием «бироновщина» - по фамилии фаворита Анны Иоанновны. Но так ли мрачно все было на самом деле? Попробуем разобраться!

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.