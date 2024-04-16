Главная/Видеолекции/Господин Великий Новгород (короткометражка)Господин Великий Новгород (короткометражка) 16.04.2024Господин Великий Новгород (короткометражка)СоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда в Курской битве. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииОсвобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России Популярное