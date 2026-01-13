Во второй половине XVIII века хозяйственная жизнь Российской империи развивалась противоречиво. С одной стороны, растут города, появляются крупные мануфактуры и развивается торговля, но с другой – крепостное право тормозит развитие земледелия и промышленности. Поговорим о положении крестьян, постепенном росте оброка и барщины, появлении отхожих промыслов, а также о медленном формировании внутреннего рынка и трудностях внешней торговли.