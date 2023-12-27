Экономическое и социальное развитие с середины 1950-х до середины 1960-х годов
27.12.2023
Экономическое и социальное развитие с середины 1950-х до середины 1960-х годов
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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