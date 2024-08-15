Усадьба Замятина-Третьякова находится в самом центре Москвы на Гоголевском бульваре, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Кропоткинская». Построенная ещё в XVIII веке городская усадьба неоднократно меняла своих владельцев, перестраивалась и расширялась. Главный дом был возведён при князе Петре Александровиче Меншикове, а следующий хозяин, полковник Андрей Егорович Замятин, в 1806 году добавил к основному зданию две симметричные пристройки.

В дальнейшем усадьба была продана знаменитому коллекционеру, меценату Сергею Михайловичу Третьякову, который в 1877–1881 годах являлся городским головой. При Третьякове было возведено новое трёхэтажное здание, предназначенное для размещения выставочных залов. Оно стоит справа с небольшим отступом от главного дома и соединено с ним двумя переходами-галереями. Сергей Михайлович Третьяков жил в перестроенном особняке в 1870-1880-е годы. Именно тогда он начал коллекционировать произведения искусства, которые впоследствии были переданы городу.

Впоследствии домом владел политический деятель Павел Павлович Рябушинский, который и стал последним хозяином усадьбы.

После революции в национализированном доме разместился Революционный трибунал, затем – Военная прокуратура, а позже – отдел внешних сношений Министерства обороны СССР. В 1986 году усадьба была передана Российскому (в ту пору Советскому) фонду культуры.