В этом доме любили бывать Гоголь, Тютчев и Айвазовский, жил Михаил Булгаков, училась Любовь Орлова. А сегодня здесь находится Музей военной формы Российского военно-исторического общества.

Изначально на этом участке были каменные палаты. В 1780–1781 годах на их месте московский полковник Пётр Бибиков возвёл главный усадебный дом, к которому вскоре пристроил ещё и флигель для прислуги и складских помещений.

В 1845 году здесь поселилась семья Васильчиковых, которая настолько прославила это место, что усадьбу стали называть её именем несмотря на то, что Васильчиковы были лишь арендаторами. При них в усадьбе открылся настоящий художественный салон, где любил бывать весь цвет русской культуры того времени – писатель Н.В. Гоголь, поэт Ф.И. Тютчев, художник И.К. Айвазовский, историк Т.Н. Грановский, актёр М.С. Щепкин и другие выдающиеся современники.

Впоследствии здание использовали как доходный дом, женскую гимназию, общеобразовательную школу, в которой директором была Надежда Земская, сестра Михаила Булгакова. А сам писатель в 1924 году прожил на антресолях особняка несколько месяцев. В 1995 году здание признали объектом культурного наследия федерального значения. После реставрации парадный вестибюль здания, трёхмаршевая лестница и овальный зал особняка приобрели такой же вид, в каком они были созданы в первой половине XIX века.