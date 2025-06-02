В мини-лекции историк Григорий Герасимов рассказывает об истории, как процессе изменения человека и общества. Рассматриваются причины исторических изменений: человек, Бог или внешние силы. Автор считает, что историю делает человек наделенный сознанием, производящим идеи, которые и лежат в основе любого исторического действия. Идеи – основа истории. Сайт историка Г.И. Герасимова: https://idealistic-history.ru/