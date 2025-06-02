Что отражает история? - Историк Герасимов
25.01.2023
В мини-лекции историк Григорий Герасимов рассказывает о том, как создается образ прошлого историком, где он находится и что отражает. Сайт историка Г.И. Герасимова: https://idealistic-history.ru/
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