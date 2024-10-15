Главная/Видеолекции/Часть 34. Первая оборона Царицына/ Дмитрий Пучков и Егор ЯковлевЧасть 34. Первая оборона Царицына/ Дмитрий Пучков и Егор Яковлев 15.10.2024Часть 34. Первая оборона Царицына/ Дмитрий Пучков и Егор ЯковлевСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииДень победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииПолтавская битва. Памятные даты военной истории РоссииВидеоРаспад СССР за 22 минуты.Распад СССР за 22 минуты. Популярное