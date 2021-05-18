Александр III: государь и миротворец
02.06.2022
Лекция доктора исторических наук, профессора Владимира Ростиславовича Мединского
Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский провел лекцию в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.
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