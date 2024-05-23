В этой лекции рассказывается о народных бунтах в Москве, Пскове, Новгороде и других городах России в 1648–1650 гг.

Лектор: Денис Александрович Ляпин, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.