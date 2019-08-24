Новый взгляд на сечение: как в Российской империи отменили телесные наказания 24 августа 1904 года указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей От монгольского нашествия до петровских реформ Телесные наказания существовали на Руси не всегда. В «Русской Правде» – первом письменном своде законов периода княжения Ярослава Мудрого – было только два вида наказаний: лишение свободы и штраф. Постепенное распространение телесных наказаний началось в период политической раздробленности. В XIII веке, после татаро-монгольского нашествия, с этой мерой уже можно было столкнуться повсеместно. Помимо избиений появилось клеймение: ворам, например, выжигали букву «В» на лице. Отсюда возникло известное выражение «на лбу написано». В Судебниках Рюриковичей... На чтение: 3 минуты

24 августа 1904 года указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей

От монгольского нашествия до петровских реформ

Телесные наказания существовали на Руси не всегда. В «Русской Правде» – первом письменном своде законов периода княжения Ярослава Мудрого – было только два вида наказаний: лишение свободы и штраф. Постепенное распространение телесных наказаний началось в период политической раздробленности. В XIII веке, после татаро-монгольского нашествия, с этой мерой уже можно было столкнуться повсеместно. Помимо избиений появилось клеймение: ворам, например, выжигали букву «В» на лице. Отсюда возникло известное выражение «на лбу написано».

В Судебниках Рюриковичей и Соборном Уложении Романовых были прописаны телесные наказания за различные виды нарушений. Объясняется это тем, что в XV-XVII веках взгляды на преступления в Российском государстве серьезно изменились. Теперь преступление расценивалось властью не только как злое действие по отношению к частным лицам, но и как нечто, способное принести вред всему обществу.

Наказание плетью в Тайной канцелярии в конце XVIII века

Источник: https://livejournal.com

В ходе преобразований Петра Великого жестокие кары не только не были ослаблены, но и стали более разнообразными. Через «окно в Европу» к нам пришли шпицрутены и «кошки», использовавшиеся в дополнение к батогам и кнутам. Важным моментом являлась публичность наказания – например, на площадях. Так называемая торговая казнь организовывалась не только для унижения преступника, но и для устрашения окружающих – чтобы другим неповадно было.

А было ли «непоротое поколение»?

Важную роль в истории отмены экзекуций в Российской империи сыграл «Наказ» Екатерины II . Находясь под влиянием идей Просвещения, в нем она сформулировала принципы, ранее непопулярные в обществе. Наказание, по мнению императрицы, не должно иметь целью устрашение преступников – куда важнее исправлять их и возвращать на путь истинный. Поэтому, подчеркивала Екатерина Великая, следует обратить внимание на предупредительные меры и поощрять в населении такие черты, как любовь к Отечеству, стыд и совестливость, уважение к закону. В «Наказе» она допустила отмену телесных наказаний для всех сословий, однако быстро осознала, что пока это невозможно осуществить на практике.

В 1785 году дворянству была дарована Жалованная грамота , отменявшая телесные наказания для привилегированного сословия. Теперь, чтобы избежать подобной меры, до суда нужно было доказать свою принадлежность к дворянству. Кроме того, от телесных наказаний Екатерина освободила купцов первой и второй гильдий, а также священнослужителей.

Увы, крепостных крестьян помещикам все так же разрешалось бить строго (от 6 до 75 ударов) и строжайше (от 75 до 150). Еще ужаснее наказывали изготовителей фальшивых ассигнаций и бунтовщиков: к примеру, участникам Пугачевского восстания вырезали ноздри и ставили клейма. Сама императрица тоже не гнушалась суровыми расправами над своими придворными. Известен такой случай: когда две фрейлины нарисовали карикатуру на Екатерину II и ее фаворита графа Г.А. Потемкина, государыня приказала публично высечь шутниц розгами.

Н.В. Орлов. «Недавнее прошлое. (Перед поркой)». 1904 год

Источник: https://pugachev-studio.ru

Очевидно, что до истинной гуманности в годы екатерининского правления было еще далеко, но, когда на престол вступил Павел I , отменивший Жалованную грамоту, ситуация обострилась еще сильнее. Придирчивый и требовательный правитель мгновенно пресекал любое, даже самое мелкое непослушание. Так, при встрече с императором все должны были выходить из экипажей, предварительно сняв верхнюю одежду. Те, кто этого не делал, получали до 50 ударов кнутом. До тех пор, пока телесные наказания не считались позорными, высшие слои общества легко с ними мирились. Однако в конце XVIII века просвещенные дворяне уже не могли спокойно переносить избиение на площади, это оскорбляло их на всю жизнь. Своим вздорным поведением Павел настроил против себя большую часть дворянства, осыпанного почестями при Екатерине II, за что поплатился 12 марта 1801 года.

Со времен Александра Первого система наказаний стала смягчаться. Ранее в официальных постановлениях не определялось конкретное число ударов во время экзекуций, существовало лишь два варианта – «нещадно» и «жестоко», остальное на свое усмотрение решал исполнитель. Александр Павлович повелел убрать эти слова и количество ударов в каждом случае назначать отдельно. В то же время по-прежнему сохранялась так называемая торговая казнь. Известен случай, когда отставной рядовой надел офицерский мундир с орденами и стал разъезжать по Нижегородской губернии, объявляя всем, что он незаконнорожденный сын Екатерины Второй, которому поручено перевести всех помещичьих крестьян на положение казенных. Самозванца быстро арестовали, приговорили к кнуту, клеймению и ссылке.

Кнут или пряник?

Отдельное место среди телесных наказаний занимали воспитательные меры, применявшиеся к ученикам. В конце XVIII века в России создавалась обширная система учебных заведений. О наказаниях для учащихся было написано в «Руководстве учителям первого и второго класса народных училищ» 1786 года, и этот документ рукоприкладство решительно запрещал.

В 1804 году, после университетской реформы Александра I, этот запрет сохранился. Император мечтал сделать все учебные заведения похожими на Царскосельский лицей , где получали образование дворянские дети. Здесь получили образование и будущий великий поэт А.С. Пушкин , и канцлер Российской империи А.М. Горчаков . В лицее за провинности не били, а пересаживали на задние парты, лишали сладостей во время приемов пищи или, в крайнем случае, помещали в карцер.

Д.Е. Жуков. «Провалился». 1895 год

Источник: https://art-catalog.ru

В 1820-е годы запрет на телесные наказания был отменен. Теперь учеников били за плохую успеваемость, курение табака, прогулы и неуважение к преподавателям. Самым распространенным видом наказаний для детей являлись розги, в воспитательную силу которых многие верили на протяжении всего XIX века. Даже после проведения Александром II школьной и университетской реформ, отменивших телесные наказания, многие учителя старой закалки продолжали «по привычке» грозить детям не только плохой оценкой.

Великие реформы

Тем временем в обществе нарастала потребность в отмене бесчеловечных наказаний, и власть, хоть и медленно, шаг за шагом шла навстречу народу. В 1848 году министр внутренних дел приказал, чтобы при сильных морозах телесные наказания не осуществлялись, а с 1851 года вышло постановление, чтобы при экзекуции рядом с обвиняемым всегда находился врач.

С воцарением Александра II и началом разработки проекта крестьянской реформы развернулись дебаты относительно отмены телесных наказаний. Сторонниками отказа от избиений являлись князь Н.А. Орлов и морской министр Великий Князь Константин Николаевич. Они предлагали сохранить плети и клейма только для ссыльных, поскольку всех остальных телесные наказания «скорее ожесточают, чем исправляют». 17 апреля 1863 года, в день своего рождения, Александр Второй запретил наказывать провинившихся шпицрутенами, плетьми, «кошками», прогонять их сквозь строй и клеймить.

Иллюстрация к рассказу Л.Н. Толстого «После бала»

Источник: https://russian.rt.com

После освобождения крепостных крестьян в 1861 году власть над ними перешла сельскому обществу и волостному управлению. Волостные судьи, избираемые из числа крестьян, должны были самостоятельно решать вопрос о наказаниях. Казалось, что теперь избиения прекратятся, однако крестьяне продолжали решать все проблемы именно поркой. К тому же от экзекуций освобождались лишь те из них, кто окончил курс в уездных училищах или высших учебных заведениях, не подвергались поркам волостные старшины, судьи, сборщики податей и старики. Розгами наказывали за пьянство, сквернословие, воровство, неявку в суд, побои и порчу имущества. По закону порка розгами сохранялась только для мужчин, но де-факто крестьянки страдали от них ничуть не меньше. Власти медлили с разбирательствами, надеясь, что крестьяне сами откажутся от этих наказаний.

Долгожданный манифест

На протяжении последних десятилетий XIX века обсуждения относительно полной отмены телесных наказаний активнее всего велись земскими деятелями. Наконец, с 1893 года в Российской империи от этой меры были освобождены все женщины, включая тех, кто находился в ссылке. В 1900 году Николай II отменяет порку для бродяг, а спустя еще три года – запрещает плети для ссыльнопоселенцев.

В 1904 году по случаю рождения наследника цесаревича Алексея обнародован Высочайший манифест, даровавший крестьянам полное освобождение от розог. Так, спустя 43 года после отмены крепостного права, крестьяне были полностью уравнены с другими сословиями – по крайней мере, в области применения к ним наказаний. Тем не менее указом императора были довольны не все. В 1912 году разразились дискуссии о возвращении розог и плетей в связи с участившимися случаями хулиганства в деревнях, но возвращаться к старым порядкам Николай II не стал. Что касается телесных наказаний в армии и на флоте, то еще до выхода манифеста 5 августа 1904 года, они были исключены из числа последствий перевода в разряд штрафных солдат и матросов как в мирное, так и в военное время. В последнее десятилетие существования Российской империи с телесными наказаниями было практически покончено: эта мера распространялась лишь на преступников, находящихся в тюрьмах и вновь нарушивших закон.

С.А. Коровин. «В волостном суде. Приготовление к наказанию»

Источник: https://pinterest.com

Обложка: Источник: https://bytimes.ru

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