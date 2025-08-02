Завершилась оборона Порт-Артура

2 января 1905 года завершилась оборона Порт-Артура – 329 дней. В 1945 советские десантники взяли Порт-Артур за несколько часов.

Фото: Маршал Василевский осматривает русские пушки времен обороны Порт-Артура