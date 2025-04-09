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Родился русский живописец Василий Перов
2 января 1834 года родился русский живописец Василий Перов.
Картины Василия Перова стали ярким явлением в живописи второй половины XIX века. Присоединившись к объединению «передвижников», художник стоял на позициях критического реализма, выбирая для своих полотен непростые, но важные темы.
Среди ярких примеров творчества Перова — «Тройка». Жизнь детей, крестьянских и городских, уделом которых были голод, холод, нищета и непосильный труд, интересовала Перова на протяжении всего творчества. Были среди работ художника и жанровые сценки, а в последние годы Перов обратился к исторической теме.
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Другие события в этот день
Произошло убийство российской миссии Красного Креста
2 января 1919 года произошло убийство российской миссии Красного Креста, прибывшей в Польшу для помощи русским военнопленным Первой мировой войны. В ходе Первой мировой войны в плен попало около 2 миллионов солдат и офицеров Российской императорской армии. Они содержались главным образом на территориях Российской империи, в ходе войны оккупированных германскими и австро-венгерскими войсками: прежде всего, на землях бывшего Царства Польского, где в 1916 году немецкими властями было объявлено о создании некоего марионеточного государственного образования — Польского королевства. После заключения Россией перемирия, а затем Брестского мира с центральными державами, война для России окончилась. Военнопленных предполагалось переместить на Родину. Российские миссии Красного Креста уже имелись в Германии и Чехии. Соответствующая миссия готовилась к отправке и на территорию Польши. 20 декабря 1918 года миссия прибыла в Варшаву. 22 декабря после встреч с рядом официальных польских лиц миссию принял начальник социального обеспечения Министерства труда Турович. Он поддержал проект. С князем Естафием Сапегой, будущим главой польского МИДа, члены миссии пытались договориться о размещении представительств Красного Креста на транзитных путях в Россию. Переговоры начались, но в этот же день в гостинице, где была размещена миссия, произошел обыск, и члены миссии были арестованы и заключены в тюрьму. В окрестностях деревни Мень Высоко-Мазовецкого повета 2 января 1919 года они были расстреляны. Убийство было совершено без каких-либо оснований в виде «приговора» или «приказа».
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