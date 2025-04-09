Родился русский живописец Василий Перов

2 января 1834 года родился русский живописец Василий Перов.

Картины Василия Перова стали ярким явлением в живописи второй половины XIX века. Присоединившись к объединению «передвижников», художник стоял на позициях критического реализма, выбирая для своих полотен непростые, но важные темы.

Среди ярких примеров творчества Перова — «Тройка». Жизнь детей, крестьянских и городских, уделом которых были голод, холод, нищета и непосильный труд, интересовала Перова на протяжении всего творчества. Были среди работ художника и жанровые сценки, а в последние годы Перов обратился к исторической теме.