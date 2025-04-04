В ходе Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция

2 января 1942 года в ходе Великой Отечественной войны была завершена Керченско-Феодосийская десантная операция.

Она осталась в истории как одна из наиболее масштабных десантных операций, которые проводились в ходе Второй мировой войны. 30 декабря 1941 года на Керченский полуостров высадились более 17 тысяч человек, 9 танков, 280 орудий и минометов.

В ходе боев советские войска смогли освободить Феодосию. Натолкнувшись на организованное сопротивление, Красная армия перешла к обороне на достигнутых рубежах. Керченско-Феодосийская десантная операция сыграла важную роль в обороне Крыма и Кавказа.