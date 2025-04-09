Была образована Сахалинская область

2 января 1947 года была образована Сахалинская область.

Образование объединенной области ускорило интеграцию присоединенной территории в состав Советского Союза и способствовало ее развитию. На юге острова находилась более развитая промышленность, проживала основная масса населения, находились три порта с более продолжительными сроками навигации.

Сегодня Сахалинская область — не только остров Сахалин, но и 56 Курильских островов. На Сахалине 14 городов, каждый из которых — уникальная страница в истории российского государства. В наше время, когда путешествия по России становятся все желанней и популярней, Сахалин и Курилы притягивают к себе экзотическими туристическими маршрутами, гастрономическими изысками.