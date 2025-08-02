Указ Петра I об экспедиции Беринга на Камчатку

2 января 1724 года - указ Петра I об экспедиции Беринга на Камчатку – выяснить «сошлася ль Америка с Азиею». Америка с Азией действительно «сошлась», когда Аляска стала русской