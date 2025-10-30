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Защитники осаженного Троице-Сергиева монастыря «сделали смелую вылазку с конными и пехотными дружинами»
В ходе Смуты защитники осаженного «литовскими людьми» Троице-Сергиева монастыря «сделали смелую вылазку с конными и пехотными дружинами» (Карамзин). Монастырь выдержал 16 месяцев осады.
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Другие события в этот день
Спущен на воду первый в мире ледокол арктического класса – «Ермак»
Спущен на воду первый в мире ледокол арктического класса – «Ермак». Героический ледокол служил верой и правдой на Балтике и в Арктике до 1963!
29 октября∙1898 год
Родился советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков
29 октября 1929 года родился советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков До политической карьеры Примаков успел стать доктором наук, профессором, членом-корреспондентом и в конце концов академиком АН СССР. Лишь в 1988 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР. Потом Евгений Максимович был руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России и Министром иностранных дел страны. 24 марта 1999 года Евгений Примаков, будучи премьер-министром России, направлялся с официальным визитом в США, однако, узнав в полете о решении НАТО бомбить Югославию, распорядился развернуть литерный борт, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие вошло в мировую историю.
29 октября∙1929 год
В ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская стратегическая наступательная операция.
29 октября 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская стратегическая наступательная операция. К исходу октября 1944 года Красная армия заняла значительную часть территории Венгрии, однако вопрос с разгромом страны и выводом ее из войны в качестве союзника нацистской Германии еще предстояло решить. Уже ко 2 ноября советские войска после серии ударов вышли к Будапешту, форсировав Дунай. К этому времени венгерская армия фактически разложилась. Ворваться в город с ходу было невозможно, поэтому лишь к 26 декабря, после серии последовательных ударов, Будапешт был окружен советскими войсками. Бои продолжались до 13 февраля 1945 года. Успешная Будапештская операция в корне меняла ситуацию в воюющей Европе. Красная армия открыла себе путь на Прагу и Вену.
29 октября∙1944 год
При Калише в ходе Северной войны русский командующий Меншиков сам возглавил атаку
В критический момент сражения при Калише в ходе Северной войны русский командующий Меншиков сам возглавил атаку. Был ранен, но наши войска разбили польско-шведский корпус.
29 октября∙1706 год
Алексей Бахрушин впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию.
29 октября 1894 года купец и меценат Алексей Бахрушин впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию. Этот день также считается датой основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Сегодня это крупнейший театральный музей в мире, в котором хранится более полутора миллионов экспонатов. Бахрушин собирал все, что имело отношение к театру. Экспонаты он находил в лавках антикваров, у самих актеров или их родственников. А начинал Алексей Александрович со спора, в ходе которого пообещал, что соберет коллекцию не хуже, чем у своего оппонента.
29 октября∙1894 год
Начало Словацкого национального восстания
Начало Словацкого национального восстания
29 октября∙1944 год
Создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ, позднее – ВЛКСМ).
29 октября 1918 года создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ, позднее – ВЛКСМ). В этот день начал работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 195 делегатов со всей страны приняли на этом съезде историческое решение — объединить разрозненные молодежные организации в Российский коммунистический союз молодежи. Комсомол в течение всей своей истории был школой жизни для многих поколений советских людей, которые внесли огромный вклад в героическую историю нашей страны. Летопись достойных дел комсомола бесконечна. Всего за годы существования ВЛКСМ через его ряды прошли свыше 200 миллионов человек.
29 октября∙1918 год