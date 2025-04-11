Создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ, позднее – ВЛКСМ).

29 октября 1918 года создан Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ, позднее – ВЛКСМ).

В этот день начал работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. 195 делегатов со всей страны приняли на этом съезде историческое решение — объединить разрозненные молодежные организации в Российский коммунистический союз молодежи.

Комсомол в течение всей своей истории был школой жизни для многих поколений советских людей, которые внесли огромный вклад в героическую историю нашей страны. Летопись достойных дел комсомола бесконечна. Всего за годы существования ВЛКСМ через его ряды прошли свыше 200 миллионов человек.