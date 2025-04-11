Алексей Бахрушин впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию.

29 октября 1894 года купец и меценат Алексей Бахрушин впервые продемонстрировал свою театральную коллекцию.

Этот день также считается датой основания Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина. Сегодня это крупнейший театральный музей в мире, в котором хранится более полутора миллионов экспонатов.

Бахрушин собирал все, что имело отношение к театру. Экспонаты он находил в лавках антикваров, у самих актеров или их родственников. А начинал Алексей Александрович со спора, в ходе которого пообещал, что соберет коллекцию не хуже, чем у своего оппонента.