В ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская стратегическая наступательная операция.

29 октября 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась Будапештская стратегическая наступательная операция.

К исходу октября 1944 года Красная армия заняла значительную часть территории Венгрии, однако вопрос с разгромом страны и выводом ее из войны в качестве союзника нацистской Германии еще предстояло решить. Уже ко 2 ноября советские войска после серии ударов вышли к Будапешту, форсировав Дунай. К этому времени венгерская армия фактически разложилась.

Ворваться в город с ходу было невозможно, поэтому лишь к 26 декабря, после серии последовательных ударов, Будапешт был окружен советскими войсками. Бои продолжались до 13 февраля 1945 года. Успешная Будапештская операция в корне меняла ситуацию в воюющей Европе. Красная армия открыла себе путь на Прагу и Вену.