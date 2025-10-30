Родился советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков

29 октября 1929 года родился советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков До политической карьеры Примаков успел стать доктором наук, профессором, членом-корреспондентом и в конце концов академиком АН СССР. Лишь в 1988 году его избрали депутатом Верховного Совета СССР. Потом Евгений Максимович был руководителем Центральной службы разведки СССР, директором Службы внешней разведки России и Министром иностранных дел страны. 24 марта 1999 года Евгений Примаков, будучи премьер-министром России, направлялся с официальным визитом в США, однако, узнав в полете о решении НАТО бомбить Югославию, распорядился развернуть литерный борт, уже находившийся над Атлантическим океаном, и вернулся в Москву. Это событие вошло в мировую историю.