В Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения

4 января 1939 года в Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения.

В нем определялось, что солдаты, курсанты военных училищ и слушатели военных академий, дают военную присягу после усвоения программы подготовки молодого солдата. Затем текст советской воинской присяги менялся еще дважды — 10 июня 1947 года и 23 августа 1960 года.

Исследователи считают, что прообраз присяги как торжественной клятвы на верность дружине существовал на Руси с IX века. Но это не было присягой в нынешнем понимании этого слова. Первым, кто ввел в русской армии само понятие присяги как события, без которого военный человек не мог считаться таковым, был царь Петр I, включивший текст и описание церемонии в свой «Устав воинский» 1716 года.