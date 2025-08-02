В Эрмитаж доставлены 158 картин, купленных по указанию Екатерины II

4 января 1772 года в Эрмитаж доставлены 158 картин, купленных по указанию Екатерины II в Париже при посредничестве Дидро (коллекция Кроза). «Святое семейство» Рафаэля, «Даная» Тициана, «Даная» и «Святое семейство» Рембрандта…