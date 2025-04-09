Прекратил существование первый искусственный спутник Земли «Спутник-1»

4 января 1958 года прекратил существование первый искусственный спутник Земли «Спутник-1».

Он просуществовал 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Запуск «Спутника-1» получил огромный мировой резонанс. О его полете узнал весь мир, пресса большинства стран говорила об этом событии.

«Спутник-1» имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. «Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей Солнечной системы» (Константин Циолковский).