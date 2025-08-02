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Анна Павлова впервые танцевала «Умирающего лебедя»
4 января 1908 года Анна Павлова впервые танцевала «Умирающего лебедя» – образ, который обессмертил ее и русский балет
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Другие события в этот день
В Эрмитаж доставлены 158 картин, купленных по указанию Екатерины II
4 января 1772 года в Эрмитаж доставлены 158 картин, купленных по указанию Екатерины II в Париже при посредничестве Дидро (коллекция Кроза). «Святое семейство» Рафаэля, «Даная» Тициана, «Даная» и «Святое семейство» Рембрандта…
4 января∙1772 год
В Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения
4 января 1939 года в Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения. В нем определялось, что солдаты, курсанты военных училищ и слушатели военных академий, дают военную присягу после усвоения программы подготовки молодого солдата. Затем текст советской воинской присяги менялся еще дважды — 10 июня 1947 года и 23 августа 1960 года. Исследователи считают, что прообраз присяги как торжественной клятвы на верность дружине существовал на Руси с IX века. Но это не было присягой в нынешнем понимании этого слова. Первым, кто ввел в русской армии само понятие присяги как события, без которого военный человек не мог считаться таковым, был царь Петр I, включивший текст и описание церемонии в свой «Устав воинский» 1716 года.
4 января∙1939 год
В Советском Союзе появился новый текст военной клятвы
4 января 1939 года в Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения. Некоторые исследователи считают, что прообраз присяги как торжественной клятвы на верность дружине существовал на Руси с IX века. Но это не было присягой в нынешнем понимании этого слова, поскольку не существовало и государства в современном понятии. По мере того, как складывалась и крепла русская государственность, трансформировался и обычай клятвы, которую приносили ратные люди. Во времена правления государя Петра Алексеевича в официальных воинских документах появляется само слово «присяга» и вводится ее непременность для всех военнослужащих. И фактически именно текст петровской присяги, с которого начинался так называемый «Артикул воинский» — составная часть «Устава воинского» — с изменениями и дополнениями, но сохранялся до последних дней существования Российской империи. В феврале 1918 года, когда большевикам пришлось создавать новую, Красную армию, для ее бойцов пришлось составлять и новый текст присяги, равно как и изобретать ее церемонию. Теперь присяга начиналась со слов «Я, сын трудового народа…» и уже не содержала упоминаний ни Бога, ни императора, но зато грозила отступнику всеобщим презрением и карой сурового революционного закона. Через пять лет текст присяги изменился: в нем появились слова о Союзе Советских Социалистических Республик, который возник в декабре 1922 года. Затем текст советской воинской присяги менялся еще трижды: 4 января 1939 года, 10 июня 1947 года и 23 августа 1960 года.
4 января∙1939 год
Прекратил существование первый искусственный спутник Земли «Спутник-1»
4 января 1958 года прекратил существование первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». Он просуществовал 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. Запуск «Спутника-1» получил огромный мировой резонанс. О его полете узнал весь мир, пресса большинства стран говорила об этом событии. «Спутник-1» имел громадное значение для познания свойств космического пространства и изучения Земли как планеты нашей Солнечной системы. «Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и сделаться спутником Земли. Остальное сравнительно легко, вплоть до удаления от нашей Солнечной системы» (Константин Циолковский).
4 января∙1958 год
Русские войска генерала Гурко освободили Софию
4 января 1878 года русские войска генерала Гурко освободили Софию. Турецкое владычество в Болгарии продолжалось 5 веков
4 января∙1878 год
Родился великий скульптор Зураб Церетели
4 января 1934 года в Тбилиси родился великий скульптор Зураб Церетели. Среди множества масштабных работ Героя Социалистического Труда, Народного художника СССР, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Зураба Константиновича Церетели – Аллея правителей РВИО
4 января∙1934 год