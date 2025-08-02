В Советском Союзе появился новый текст военной клятвы

4 января 1939 года в Советском Союзе появился новый текст военной клятвы и новый порядок ее принесения.

Некоторые исследователи считают, что прообраз присяги как торжественной клятвы на верность дружине существовал на Руси с IX века. Но это не было присягой в нынешнем понимании этого слова, поскольку не существовало и государства в современном понятии. По мере того, как складывалась и крепла русская государственность, трансформировался и обычай клятвы, которую приносили ратные люди. Во времена правления государя Петра Алексеевича в официальных воинских документах появляется само слово «присяга» и вводится ее непременность для всех военнослужащих. И фактически именно текст петровской присяги, с которого начинался так называемый «Артикул воинский» — составная часть «Устава воинского» — с изменениями и дополнениями, но сохранялся до последних дней существования Российской империи.

В феврале 1918 года, когда большевикам пришлось создавать новую, Красную армию, для ее бойцов пришлось составлять и новый текст присяги, равно как и изобретать ее церемонию. Теперь присяга начиналась со слов «Я, сын трудового народа…» и уже не содержала упоминаний ни Бога, ни императора, но зато грозила отступнику всеобщим презрением и карой сурового революционного закона. Через пять лет текст присяги изменился: в нем появились слова о Союзе Советских Социалистических Республик, который возник в декабре 1922 года. Затем текст советской воинской присяги менялся еще трижды: 4 января 1939 года, 10 июня 1947 года и 23 августа 1960 года.