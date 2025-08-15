В Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора

11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора

Вокруг собора были выстроены войска в полной парадной форме. На Петровской и Исаакиевской площадях устроили трибуны для народа, а соседние улицы и крыши ближайших домов были переполнены людьми. Церемония началась утром и продлилась около семи часов.

В наше время Исаакиевский собор стал одним из крупнейших соборов в мире, его грандиозный купол является высотной доминантой города. После возобновления богослужений в храме 17 июня 1990 года они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.