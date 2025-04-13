В Москве открылся учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"

11 июня 2013 года в Москве открылся учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию".

На нём делегаты съезда приняли Устав, закрепили официальное название общественного движения, а также избрали Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина лидером ОНФ.

Главными задачами общественного движения является поддержка и обеспечение диалога между властью и обществом и укрепление социального партнерства и гражданской взаимопомощи.