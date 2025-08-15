Лжедмитрий II подошел к Москве и встал лагерем в селе Тушино, что дало ему прозвище «Тушинский вор»

11 июня 1608 года Лжедмитрий II подошел к Москве и встал лагерем в селе Тушино, что дало ему прозвище «Тушинский вор».

С.Иванов. В Смутное время. 1908