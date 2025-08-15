Открылась первая Московская глазная больница

11 июня 1826 года открылась первая Московская глазная больница

Хотя первая в мире больница для лечения глазных болезней была открыта в столице еще в 1805 году, но она работала только как амбулатория и лишь по пятницам. Во время пожара 1812 года лечебница вовсе сгорела.

Инициатором открытия и первым главным врачом Московской глазной больницы в течение 31 года был Петр Броссе. Он провел около двух тысяч операций по удалению катаракты и прорезал более трехсот искусственных зрачков. В стационаре находилось двадцать коек и комната для приема больных.