Родился советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Булганин

11 июня 1895 года родился советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Булганин

Он был единственным человеком в истории СССР, который трижды возглавлял правление Госбанка страны и дважды — военное ведомство. Кроме того, Булганин был единственным министром обороны СССР, который с этой должности ушел на пост председателя правительства.

После того как политические позиции Никиты Хрущева окончательно упрочились, в марте 1958 года Булганин не был переизбран на пост советского премьера. Позже его вовсе вывели из Политбюро, а 26 ноября того же года он был лишен маршальского звания, понижен до генерал-полковника и уволен в отставку.