В закладки
Родился советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Булганин
11 июня 1895 года родился советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Николай Булганин
Он был единственным человеком в истории СССР, который трижды возглавлял правление Госбанка страны и дважды — военное ведомство. Кроме того, Булганин был единственным министром обороны СССР, который с этой должности ушел на пост председателя правительства.
После того как политические позиции Никиты Хрущева окончательно упрочились, в марте 1958 года Булганин не был переизбран на пост советского премьера. Позже его вовсе вывели из Политбюро, а 26 ноября того же года он был лишен маршальского звания, понижен до генерал-полковника и уволен в отставку.
605
Другие события в этот день
Лжедмитрий II подошел к Москве и встал лагерем в селе Тушино, что дало ему прозвище «Тушинский вор»
11 июня 1608 года Лжедмитрий II подошел к Москве и встал лагерем в селе Тушино, что дало ему прозвище «Тушинский вор». С.Иванов. В Смутное время. 1908
11 июня∙1608 год
В Москве открылся учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию"
11 июня 2013 года в Москве открылся учредительный съезд Общероссийского общественного движения «Народный фронт "За Россию". На нём делегаты съезда приняли Устав, закрепили официальное название общественного движения, а также избрали Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина лидером ОНФ. Главными задачами общественного движения является поддержка и обеспечение диалога между властью и обществом и укрепление социального партнерства и гражданской взаимопомощи.
11 июня∙2013 год
Начался «соляной бунт»
11 июня 1648 года начался «соляной бунт» – толпа москвичей пыталась подать царю просьбу отменить налог на соль. Закончилось все принятием нового свода законов – Соборным уложением (1649)
11 июня∙1648 год
Русь возглавил князь Владимир
11 июня 978 года Русь возглавил князь Владимир: «И седе в Кыеве князь Володимер месяца июня в 11 день» (вероятная дата). 1047 лет назад
11 июня∙978 год
В Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора
11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге состоялось освящение Исаакиевского собора Вокруг собора были выстроены войска в полной парадной форме. На Петровской и Исаакиевской площадях устроили трибуны для народа, а соседние улицы и крыши ближайших домов были переполнены людьми. Церемония началась утром и продлилась около семи часов. В наше время Исаакиевский собор стал одним из крупнейших соборов в мире, его грандиозный купол является высотной доминантой города. После возобновления богослужений в храме 17 июня 1990 года они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.
11 июня∙1858 год
Открылась первая Московская глазная больница
11 июня 1826 года открылась первая Московская глазная больница Хотя первая в мире больница для лечения глазных болезней была открыта в столице еще в 1805 году, но она работала только как амбулатория и лишь по пятницам. Во время пожара 1812 года лечебница вовсе сгорела. Инициатором открытия и первым главным врачом Московской глазной больницы в течение 31 года был Петр Броссе. Он провел около двух тысяч операций по удалению катаракты и прорезал более трехсот искусственных зрачков. В стационаре находилось двадцать коек и комната для приема больных.
11 июня∙1826 год