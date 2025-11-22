В ходе Лодзинской операции уничтожили немецкую армейскую группу генерала Шеффнера

В ходе Лодзинской операции войска Северо-Западного фронта (генерал от инфантерии Алексеев) окружили и уничтожили немецкую армейскую группу генерала Шеффнера (3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии)