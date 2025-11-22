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В ходе Лодзинской операции уничтожили немецкую армейскую группу генерала Шеффнера
В ходе Лодзинской операции войска Северо-Западного фронта (генерал от инфантерии Алексеев) окружили и уничтожили немецкую армейскую группу генерала Шеффнера (3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии)
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Другие события в этот день
Были приняты судебные уставы Российской империи, началась судебная реформа.
20 ноября 1864 года были приняты судебные уставы Российской империи, началась судебная реформа. Основные положения реформы формировались с учетом как международного опыта, так и особенностей социальных и политических условий, сложившихся в России. Главной целью данной реформы было упрощение судебной системы страны. Судебная реформа 1864 года не была реализована в полном объеме, поскольку в течение последующих двух десятилетий было принято около 700 судебных узаконений, которые противоречили основным принципам уставов. Тем не менее заложенные в реформе идеи оказали значительное влияние на развитие судебной системы России.
20 ноября∙1864 год
С космодрома Байконур осуществлен запуск первого модуля МКС
С космодрома Байконур осуществлен запуск первого модуля МКС – функционально-грузового блока «Заря». Северное сияние с МКС.
20 ноября∙1998 год
Османская империя объявила войну России
Османская империя объявила войну России. В 1711 Петр I выступил в Прутский поход, который оказался неудачным. Но когда русские появились на Днестре, султан предлагал России мир, а также Бессарабию, Молдавию, Валахию и территорию будущей Новороссии.
20 ноября∙1710 год
Постановление о строительстве первого атомного ледокола «Ленин»
Постановление о строительстве первого атомного ледокола «Ленин». Вступил в строй в 1959
20 ноября∙1953 год
Умер великий русский писатель Лев Толстой
В домике смотрителя на ст.Астапово Рязанско-Уральской железной дороги умер великий русский писатель Лев Толстой
20 ноября∙1910 год
20 ноября начался Нюрнбергский процесс
20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Он продлился 10 месяцев и стал ключевым судебным процессом над военными преступниками нацистской Германии. Были раскрыты чудовищные масштабы совершенных ими злодеяний и определены меры наказания каждому. К смертной казни приговорили 10 бывших руководителей «третьего рейха». Нюрнбергский процесс имел большое историческое значение. Иногда его даже называют «Судом истории». Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в геноциде. Обвинения в неправомочности Нюрнбергского процесса, высказывавшиеся годами позже некоторыми западными историками, юристами и неонацистами, не имеют под собой оснований. Все обвиняемые в начале процесса ответили отрицательно на вопрос о признании своей вины и, даже спустя почти год, не изменили своего ответа.
20 ноября∙1945 год
Летчик-испытатель Петр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью истребителями
20 ноября 1935 года летчик-испытатель Петр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью истребителями Идея этого проекта, получившего название «Звено», принадлежала авиаконструктору Владимиру Вахмистрову. Во время испытаний пять истребителей одновременно отцепились от самолета-носителя и перешли к самостоятельному полету, что стало настоящим прорывом для своего времени. Несмотря на то, что в дальнейшем от проекта отказались, в начале Великой Отечественной войны система «Звено» помогла восполнить существенные потери советской авиации. Эта смелая инженерная концепция не только продемонстрировала гений Вахмистрова, но и оказала влияние на будущие разработки.
20 ноября∙1935 год