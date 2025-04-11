Были приняты судебные уставы Российской империи, началась судебная реформа.

20 ноября 1864 года были приняты судебные уставы Российской империи, началась судебная реформа.

Основные положения реформы формировались с учетом как международного опыта, так и особенностей социальных и политических условий, сложившихся в России. Главной целью данной реформы было упрощение судебной системы страны.

Судебная реформа 1864 года не была реализована в полном объеме, поскольку в течение последующих двух десятилетий было принято около 700 судебных узаконений, которые противоречили основным принципам уставов. Тем не менее заложенные в реформе идеи оказали значительное влияние на развитие судебной системы России.