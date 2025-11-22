Летчик-испытатель Петр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью истребителями

20 ноября 1935 года летчик-испытатель Петр Стефановский впервые в мире поднял в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с пятью истребителями Идея этого проекта, получившего название «Звено», принадлежала авиаконструктору Владимиру Вахмистрову. Во время испытаний пять истребителей одновременно отцепились от самолета-носителя и перешли к самостоятельному полету, что стало настоящим прорывом для своего времени. Несмотря на то, что в дальнейшем от проекта отказались, в начале Великой Отечественной войны система «Звено» помогла восполнить существенные потери советской авиации. Эта смелая инженерная концепция не только продемонстрировала гений Вахмистрова, но и оказала влияние на будущие разработки.