Османская империя объявила войну России

Османская империя объявила войну России. В 1711 Петр I выступил в Прутский поход, который оказался неудачным. Но когда русские появились на Днестре, султан предлагал России мир, а также Бессарабию, Молдавию, Валахию и территорию будущей Новороссии.