20 ноября начался Нюрнбергский процесс

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс.

Он продлился 10 месяцев и стал ключевым судебным процессом над военными преступниками нацистской Германии. Были раскрыты чудовищные масштабы совершенных ими злодеяний и определены меры наказания каждому. К смертной казни приговорили 10 бывших руководителей «третьего рейха».

Нюрнбергский процесс имел большое историческое значение. Иногда его даже называют «Судом истории». Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, обвиняемые в геноциде.

Обвинения в неправомочности Нюрнбергского процесса, высказывавшиеся годами позже некоторыми западными историками, юристами и неонацистами, не имеют под собой оснований. Все обвиняемые в начале процесса ответили отрицательно на вопрос о признании своей вины и, даже спустя почти год, не изменили своего ответа.