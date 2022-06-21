Яровая отметила важность акции «Свеча памяти»

Ежегодная международная акция "Свеча памяти" объединит десятки миллионов людей по всему миру, считает зампред Госдумы, председатель попечительского совета акции Ирина Яровая. Мероприятие приурочено к годовщине начала Великой Отечественной войны.

«Мы с уверенностью говорим, что "Свеча памяти", которая будет зажигаться в разных храмах, просто на окне дома, свеча, которая будет зажигаться в режиме онлайн, объединит десятки миллионов людей по всему миру», - заявила Яровая.

Она сообщила, что главная свеча памяти, а также еще 15 свечей по числу союзных республик СССР зажгут в Москве 21 июня в 14:00. Традиционно первая свеча зажигается в Елоховском соборе, передает ТАСС.

«Ничего, что произошло за эти годы, не изменило наше прочтение общей великой Победы и тех испытаний, через которые мы прошли. "Свеча памяти" - это вечный символ живого огня и оберег от агрессии в любом современном проявлении», - заявила Яровая.

Она подчеркнула, что с годами к акции присоединились не только жители бывших союзных республик, но и люди по всему миру.

«Для нас очень важно, что, несмотря на то, что последние годы на Украине активно возрождалась и реабилитировалась фашистская идеология, там были и остаются люди, которые зажигают свечу памяти», - добавила вице-спикер Думы.

Обложка: РИА Новости / Владимир Астапкович