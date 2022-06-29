Воронежцам через громкоговорители расскажут об освобождении города в годы ВОВ
Жителям и гостям Воронежа расскажут о том, как проходила битва за город в июне 1942 - январе 1943 года. Программу "212 дней мужества: обратный отсчет" будут транслировать через 133 уличных громкоговорителя.
«28 июня 1942 года войска армейской группы "Вейхс" перешли в наступление на Курско-Воронежском направлении. Три армии противника приступили к проведению операции "Блау", основной замысел которой состоял в последовательном прорыве на Воронеж, Сталинград и Кавказ», - рассказал заведующий отделом "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." музея "Арсенал" Алексей Деревянко.
Проект запустили в день начала Воронежского сражения. Сводки будут выпускать по четвергам три раза в день. Последняя из них будет приурочена к 80-летию освобождения города и выйдет 25 января.
«Хронология выстроена так, чтобы прожить период боев за Воронеж. Кроме документальной информации, горожане смогут услышать стихи военных лет и отрывки из писем бойцов Красной армии», - отметила художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Авралева.
Предполагается, что услышать рассказ об освобождении Воронежа смогут около 200 тысяч человек, передает «Родина».
Обложка: Решающие бои за Воронеж, 25 января 1943 г. Автор: фронтовой корреспондент Аркадий Шайхет
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Освобождение Минска. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
День победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Памятные даты военной истории России