Воронежцам через громкоговорители расскажут об освобождении города в годы ВОВ

Жителям и гостям Воронежа расскажут о том, как проходила битва за город в июне 1942 - январе 1943 года. Программу "212 дней мужества: обратный отсчет" будут транслировать через 133 уличных громкоговорителя.

«28 июня 1942 года войска армейской группы "Вейхс" перешли в наступление на Курско-Воронежском направлении. Три армии противника приступили к проведению операции "Блау", основной замысел которой состоял в последовательном прорыве на Воронеж, Сталинград и Кавказ», - рассказал заведующий отделом "Великая Отечественная война 1941-1945 гг." музея "Арсенал" Алексей Деревянко.

Проект запустили в день начала Воронежского сражения. Сводки будут выпускать по четвергам три раза в день. Последняя из них будет приурочена к 80-летию освобождения города и выйдет 25 января.

«Хронология выстроена так, чтобы прожить период боев за Воронеж. Кроме документальной информации, горожане смогут услышать стихи военных лет и отрывки из писем бойцов Красной армии», - отметила художественный руководитель Воронежской филармонии Ирина Авралева.

Предполагается, что услышать рассказ об освобождении Воронежа смогут около 200 тысяч человек, передает «Родина».

Обложка: Решающие бои за Воронеж, 25 января 1943 г. Автор: фронтовой корреспондент Аркадий Шайхет