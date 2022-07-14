В Волгограде откроется выставка к 80-летию начала Сталинградской битвы

В Волгоградском областном краеведческом музее откроется выставка, посвященная 80-летию начала Сталинградской битвы.

17 июля в Волгоградском областном краеведческом музее открывается выставка "Ты в памяти и в сердце, Сталинград", посвященная одному из крупнейших сражений в истории войн.

Как сообщили в музее, в экспозиции будут представлены подлинные документы, уникальные фотографии, личные вещи участников событий.

Гости музея познакомятся с жизнью легендарного летчика-бомбардировщика капитана Василия Ефремова, дважды Героя Советского Союза; увидят медицинские инструменты, свидетельствующие о труде военных медиков Сталинграда, и узнают историю одной из них — Зинаиды Краковой.

Материалы выставки также расскажут о подвиге старшего лейтенанта Ивана Рубана, повторившего тактику Александра Невского.

Обложка: Волгоградский областной краеведческий музей