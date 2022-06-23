В Северной Осетии 7 выпускников сдали ЕГЭ по истории на максимальный балл

В Северной Осетии семь выпускников набрали 100 баллов на ЕГЖ по истории. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки республики.

«После объявления результатов ЕГЭ по истории, который прошел 6 июня, количество выпускников образовательных организаций Северной Осетии, набравших 100 баллов, возросло. Семь человек: трое из гимназии № 5 Владикавказа, а также выпускники школы № 44, № 42, № 28 и школы № 3 Моздока - блестяще справились с экзаменационными заданиями и показали максимальный результат», - сказано в сообщении.

Кроме того, 100 выпускникам удалось преодолеть порог в 81 балл.

Обложка: Сергей Булкин/NEWS.ru