В РВИО предложили составить список лучших фильмов по истории России для показа школьникам

Российское военно-историческое общество предложило Минпросвещения РФ составить совместно с вузовским и учительским сообществом список фильмов по истории России, которые можно показывать школьникам, в том числе в ходе киноуроков на исторические темы.

«Министерство просвещения вместе с РВИО, с Российским историческим обществом, другими институтами, вузами должны определить эти фильмы, утвердить, и, я думаю, ученикам их будет только в удовольствие смотреть. Российское военно-историческое общество готово помочь этим заняться, мы с министерством просвещения в тесном контакте работаем. <...> Конечно же, это фильмы добрые, фильмы о нашей стране, о людях, которые совершали героические поступки, о выдающихся ученых», - рассказал о задумке научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, фильмы можно поделить на две категории: художественные и документальные. При этом для учащихся разных возрастов следует предусмотреть разные картины.

«Как можно представить себе Великую Отечественную войну, то, что такое нацизм, то, почему мы сегодня проводим специальную военную операцию, без фильма, например, [Михаила] Ромма "Обыкновенный фашизм"? Или "Они сражались за Родину", если говорить о художественных фильмах? Я помню себя в молодом возрасте, у нас тоже были такие уроки, и документальные фильмы нам показывали, в кино водили, Ромма того же самого мы смотрели - это было очень сильно и серьезно», - добавил Мягков.

Обложка: кадр из фильма «Они сражались за Родину»