В России могут создать Ассоциацию военно-исторических музеев
В Музее Победы предложили создать Ассоциацию военно-исторических музеев в России. Об инициативе рассказал директор музея, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
«Если Министерство культуры нас поддержит, появится не только единый сплоченный коллектив музейщиков, но и отличная возможность выстраивать единые туристические маршруты для всех тех, кому интересна история нашей страны», - заявил он.
Школьник подчеркнул, что готовность участвовать в проекте выразили уже более 100 музеев военной истории из 50 регионов страны, передает ТАСС.
Обложка: pobedarf.ru
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