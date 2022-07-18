В РАН рассказали, чем следует дополнить российские учебники истории
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил, что в российских учебниках для школ и пособиях для вузов и техникумов следует расширить разделы об истории культуры, науки и техники. По его словам, сейчас информация в них сводится к перечислению имен ученых и деятелей культуры.
«Это касается и вузов, и средней школы, с которой я активно связан, - у нас явно недостаточно в курсах истории преподавание двух исторических направлений: это история культуры и история науки и техники. Сведения об этом в нынешних учебниках очень отрывочные и часто сводятся просто к перечислению и набору имен. Я думаю, что это отдельная проблема, которую надо обсудить с тем, чтобы расширить для всех учебных заведений и для школы», - заявил Чубарьян.
Он отметил, что особенно это важно для разделов об истории русской культуры и ее влиянии на мир, поскольку «сейчас мы наблюдаем попытки как раз принизить значение нашей культуры».
Обложка: ТАСС / Валерий Шарифулин
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