В РАН рассказали, чем следует дополнить российские учебники истории

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил, что в российских учебниках для школ и пособиях для вузов и техникумов следует расширить разделы об истории культуры, науки и техники. По его словам, сейчас информация в них сводится к перечислению имен ученых и деятелей культуры.

«Это касается и вузов, и средней школы, с которой я активно связан, - у нас явно недостаточно в курсах истории преподавание двух исторических направлений: это история культуры и история науки и техники. Сведения об этом в нынешних учебниках очень отрывочные и часто сводятся просто к перечислению и набору имен. Я думаю, что это отдельная проблема, которую надо обсудить с тем, чтобы расширить для всех учебных заведений и для школы», - заявил Чубарьян.

Он отметил, что особенно это важно для разделов об истории русской культуры и ее влиянии на мир, поскольку «сейчас мы наблюдаем попытки как раз принизить значение нашей культуры».

Обложка: ТАСС / Валерий Шарифулин