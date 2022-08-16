В Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34

В Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34. Он был установлен в честь освобождения города советскими воинами от вермахта в 1944 году.

Работы по демонтажу монумента завершились в 11 часов по местному времени, передает газета Postimees. Танк погрузили на транспортное средство Сил обороны Эстонии и вывезли из города.

Демонтированный танк Т-34 доставят в Эстонский военный музей в Виймс, передает портал ERR.

Обложка: Александр Чиженок, Коммерсантъ